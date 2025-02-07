Футсим Football Manager 25 отменен

Студия Sports Interactive опубликовала обращение к игрокам по поводу релиза Football Manager 25 — новой части знаменитой серии футбольных симуляторов. Изначально проект должен был поступить в продажу в ноябре 2024 года, после чего игру отложили до марта, а сейчас проект и вовсе отменили.

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Революционная часть серии не выйдет этой весной, потому что она не соответствуют стандартам качества, отметили разработчики. Кроме того, авторы выпустили бы игру ближе к концу футбольного сезона, что негативно бы сказалось на игровом процессе.

Теперь разработчики сфокусируются на создании FM 26, которая должна выйти по традиции осенью, а актуальная FM 24 останется в продаже и подписках ещё как минимум полгода.

Мы могли бы выпустить FM25 в её текущем состоянии и устранить ошибки в будущем, но это не наш путь. Мы также не хотели выходить за рамки мартовского релиза, так как это был бы слишком поздний релиз во время футбольного сезона, чтобы ожидать, что игроки купят ещё одну часть серии позже в этом году. Теперь все наши усилия сосредоточены на обеспечении того, чтобы наш следующий релиз достиг нашей цели и высокого уровня качества, который мы все ожидаем.

Football Manager 25 должна была стать самой важной частью в серии футсимов. Впервые в истории франшизы в игре должны были появиться женский футбол, полностью переработанный интерфейс, продвинутые тактики, улучшенный игровой процесс во время матчей и многое другое. Будут ли эти элементы перенесены в FM 26, неизвестно.