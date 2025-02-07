RTX 5090 скорей всего имеет аппаратный дефект

На этой неделе владельцы NVIDIA RTX 5090 начали жаловаться на выход из строя карт после установки драйвера 572.16.

© Ferra.ru

Автор YouTube-канала JayzTwoCents уверен, что корень проблемы может быть не только в прошивке, но и в аппаратных недочетах.

По его словам, у NVIDIA в каждом поколении видеокарт возникают критические дефекты. У RTX 30XX были проблемы с питанием, у RTX 40XX плавились разъёмы, а теперь RTX 5090 превращаются в «кирпичи».

После установки драйвера 572.16, у некоторых пользователей пропадает изображение, BIOS перестаёт загружаться, а интерфейсы DisplayPort и HDMI не распознают видеокарту.

JayzTwoCents предполагает, что помимо программного сбоя есть аппаратный дефект — возможно, связанный с работой PCIe 5.0 и конструкцией новых материнских плат.

NVIDIA пока изучает ситуацию, не предлагая официальных решений.