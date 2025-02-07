Издатель GTA VI развеял слухи о переносе игры

Компания Take-Two Interactive опубликовала отчет за третий квартал 2025 финансового года, в котором также говорится о сроках выхода GTA VI. Об этом сообщает портал DTF.

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Согласно документу, релиз Grand Theft Auto VI по-прежнему запланирован на осень 2025 года. По словам генерального директора Take-Two Штрауса Зельника, разработка игры идет по плану. Компания Rockstar Games поделится дополнительной информацией в свое время.

Несмотря на уверенность в намеченных сроках, Зельник отметил, что риск переноса релиза все же существует.

Среди прочего в документе говорится, что игра Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года, а Borderlands 4 — после релиза GTA VI, но до конца 2025 года.

Также стало известно, что продажи Red Dead Redemption 2 превысили 70 млн копий (+3 млн за квартал), а тираж GTA V превысил 210 млн. Общие продажи игр серии GTA составили более 440 млн копий.

Чистые поступления Take-Two за квартал составили $1,37 млрд, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на замедление роста мобильного сегмента, это компенсировалось хорошими продажами NBA 2K. Чистая выручка составила $1,36 млрд, а убытки — $125,2 млн.

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