PlayStation переживает очередную волну увольнений

В очередной раз волну увольнений переживает подразделение PlayStation. На этот раз сокращения затронули не игровую команду, а отдел разработки программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил Оскар Диаз, старший технолог по дизайну в PlayStation с октября 2020 года, который работал над инструментами и процессами для UX-группы PlayStation. Он рассказал о потере работы в своих социальных сетях, выразив сожаление по поводу завершения своей мечты работать с Sony и вносить вклад в проекты.

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Эти увольнения — не единичный случай в компании. Ранее в PlayStation уже сокращали сотрудников, в том числе в студии Sony Bend после отмены их проекта live service. Примерно в это же время были закрыты студии Firewalk и Neon Koi, занимавшиеся разработкой игр для мобильных устройств и сервисов.

В начале 2024 года компания сократила 8% своего штата, включая студии, такие как Guerrilla Games, Naughty Dog и Insomniac Games. Также в июле 2024 года было объявлено об увольнении 220 сотрудников дочерней компании Bungie.