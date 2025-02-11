Как пользоваться факелом в Kingdom Come: Deliverance 2

Факелы играют важную роль в Kingdom Come: Deliverance 2 — поверьте, вы не хотите остаться темной ночью без света, особенно в лесу. Портал PC Gamer рассказал, как пользоваться факелами в игре и что стоит знать заранее.

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Один важный момент — в Kingdom Come: Deliverance 2 присутствие на улице ночью без факела считается преступлением. Если вы вдруг не поняли, почему к вам пристали стражники, пока вы пытались прокрасться в чей-то дом или магазин, то причина именно в этом. Хотя логично, что при скрытных операциях факел лучше не доставать.

По умолчанию, активировать факел можно нажатием на клавишу R, но сначала его нужно экипировать в инвентаре. Факелы можно купить у любого торговца или выкрасть из большинства домов, но самый простой способ разжиться ими — это обирать убитых бандитов и прочих врагов. Игра распределяет факелы в категорию «прочего оружия» — просто дважды кликните по нему мышью.

У факелов, как и у другого снаряжения, есть показатель состояния, который изнашивается по мере использования. Но расходуются факелы довольно медленно. Для подстраховки можно просто взять один с собой, а еще пару оставить на лошади.

Имейте в виду, что, держа в одной руке факел, вы не сможете пользоваться щитом или двуручным оружием. Если вы предпочитаете длинные мечи, то стоит взять перк «Рука Беовульфа» в секции «Мечи»: он позволяет пользоваться этим оружием одной рукой. На случай, если вы вдруг ввяжетесь в драку ночью.