Что происходит при начале новой эпохи в Civilization 7: гайд
Партии в Civilization 7 проходят по сценарию, который отличается от предыдущих частей серии. В каждой игре теперь всего три эпохи, и при переходе в каждую игрок должен выбрать новую цивилизацию. Параллельно он получает новые условия победы, технологии, политические опции и многое другое. Портал PC Gamer рассказал, что именно происходит при смене эпох.
Каждый игрок выбирает другую цивилизацию
Лидер, которого вы выбрали перед началом партии, и их бонусы сохраняются до конца игры, но при переходе в новую эпоху вы выбираете другую цивилизацию. Новые способности, юниты, здания. И так — для каждой эпохи. Некоторые цивилизации открываются в зависимости от выбранного лидера: так, Бен Франклин всегда может выбрать Америку в современности. Другие доступны определенным нациям — китайская династия Хань всегда может выбрать Минь. А третьи можно разблокировать выполнением достижений: например, контроль над определенным числом клеток с лошадьми открывает Монголию.
Уникальные строения и улучшения клеток остаются нетронутыми, а вот уникальные юниты откатятся к своим базовым версиям актуальной эпохи. Если, конечно, вы не выбрали цивилизацию, у которой есть собственный уникальный юнит в той же категории. Другие ограниченные ресурсы, вроде великих людей, тоже исчезают — используйте их, пока не поздно.
Объединение армии
- До шести юнитов (обычно пехота ближнего боя) телепортируются в ваши активные поселения для их защиты
- Оставшиеся юниты будут отданы активным командирам флота или армии. Но это не значит, что юниты, находящиеся под контролем командиров, сохранятся. Иными словами, в начале следующей эпохи ваши командиры могут, например, внезапно получить полный стак артиллерии.
- Другие юниты, включая разведчиков, будут удалены. Поэтому перед началом следующей эпохи желательно завести достаточно командиров.
- Юниты из прошлой эпохи будут автоматически улучшены до базового варианта из актуальной эпохи.
Города превращаются назад в поселения
Из этого правила есть исключения, если вы разблокировали экономический золотой век в предыдущей эпохе. Помимо этого, в каждой эпохе есть возможность перенести столицу в новую локацию — старая превратится в обычный город.
Здания теряют бонусы за прилежащие клетки
Они перестанут давать эффекты другим зданиям и получать от них эффекты в ответ. Исключение — здания, которые игра называет «безвременными», типа складов, и уникальные улучшения цивилизаций. Именно поэтому в игре выгодно строить новые сооружения прямо поверх старых.
Есть и другие нюансы. Например, культурный путь наследия позволяет амфитеатрам сохранить бонусы в эпохе открытий, а научный — библиотекам и университетам (в современности).
Месторождения ресурсов на карте меняются
Некоторые ресурсы из прошлой эпохи трансформируются в более современные аналоги. Кроме того, на карте появятся и совершенно новые месторождения. В отличие от Civilization 6, существующие улучшения останутся на своих местах, но могут изменить, какой ресурс вы получите. Так, железо бесполезно в современности: в современности его залежи могут стать углем. А верблюды, каким-то образом, превращаются в нефть.
Другие эффекты
- Города-государства и другие независимые фракции пропадают. Даже те, что подконтрольны игроку. Чтобы они сохранились, их нужно официально присоединить к государству.
- Альянсы и дипломатические пакты обнуляются. Но игрок получает бонусы в зависимости от отношений с лидерами из прошлых эпох.
- Появляются новые деревья технологий и политики.
- Трата очков наследия. Если вы выполняли цели наследия в закончившейся эпохе, перед началом новой их можно потратить на покупку бонусов. Или же взять «смутное время» — мощный перк, который также накладывает мощный штраф.
- Открытие новых путей наследия.