Что происходит при начале новой эпохи в Civilization 7: гайд

Партии в Civilization 7 проходят по сценарию, который отличается от предыдущих частей серии. В каждой игре теперь всего три эпохи, и при переходе в каждую игрок должен выбрать новую цивилизацию. Параллельно он получает новые условия победы, технологии, политические опции и многое другое. Портал PC Gamer рассказал, что именно происходит при смене эпох.

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Каждый игрок выбирает другую цивилизацию

Лидер, которого вы выбрали перед началом партии, и их бонусы сохраняются до конца игры, но при переходе в новую эпоху вы выбираете другую цивилизацию. Новые способности, юниты, здания. И так — для каждой эпохи. Некоторые цивилизации открываются в зависимости от выбранного лидера: так, Бен Франклин всегда может выбрать Америку в современности. Другие доступны определенным нациям — китайская династия Хань всегда может выбрать Минь. А третьи можно разблокировать выполнением достижений: например, контроль над определенным числом клеток с лошадьми открывает Монголию.

Уникальные строения и улучшения клеток остаются нетронутыми, а вот уникальные юниты откатятся к своим базовым версиям актуальной эпохи. Если, конечно, вы не выбрали цивилизацию, у которой есть собственный уникальный юнит в той же категории. Другие ограниченные ресурсы, вроде великих людей, тоже исчезают — используйте их, пока не поздно.

Объединение армии

До шести юнитов (обычно пехота ближнего боя) телепортируются в ваши активные поселения для их защиты

Оставшиеся юниты будут отданы активным командирам флота или армии. Но это не значит, что юниты, находящиеся под контролем командиров, сохранятся. Иными словами, в начале следующей эпохи ваши командиры могут, например, внезапно получить полный стак артиллерии.

Другие юниты, включая разведчиков, будут удалены. Поэтому перед началом следующей эпохи желательно завести достаточно командиров.

Юниты из прошлой эпохи будут автоматически улучшены до базового варианта из актуальной эпохи.

Города превращаются назад в поселения

Из этого правила есть исключения, если вы разблокировали экономический золотой век в предыдущей эпохе. Помимо этого, в каждой эпохе есть возможность перенести столицу в новую локацию — старая превратится в обычный город.

Здания теряют бонусы за прилежащие клетки

Они перестанут давать эффекты другим зданиям и получать от них эффекты в ответ. Исключение — здания, которые игра называет «безвременными», типа складов, и уникальные улучшения цивилизаций. Именно поэтому в игре выгодно строить новые сооружения прямо поверх старых.

Есть и другие нюансы. Например, культурный путь наследия позволяет амфитеатрам сохранить бонусы в эпохе открытий, а научный — библиотекам и университетам (в современности).

Месторождения ресурсов на карте меняются

Некоторые ресурсы из прошлой эпохи трансформируются в более современные аналоги. Кроме того, на карте появятся и совершенно новые месторождения. В отличие от Civilization 6, существующие улучшения останутся на своих местах, но могут изменить, какой ресурс вы получите. Так, железо бесполезно в современности: в современности его залежи могут стать углем. А верблюды, каким-то образом, превращаются в нефть.

Другие эффекты