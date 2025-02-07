Team Spirit наняла 9-летнего киберспортсмена

В сети появилось видео, запечатлевшее подписание контракта между девятилетним игроком в Counter-Strike 2 Амиром «Han» Дарчиновым и киберспортивной организацией Team Spirit. Подробности о сделке пока не раскрываются официальными заявлениями клуба. Об этом сообщает издание eSports.

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Юный геймер, известный под ником «Han», имеет за плечами более 7800 часов, проведенных в CS2, и достиг рейтинга 2300 ELO на платформе FACEIT.

Родители Дарчинова в сопроводительном тексте к видео сообщили о предварительных переговорах с Team Spirit, начавшихся в прошлом году. Рассматривалась также альтернатива в виде сотрудничества с 1win Academy, однако выбор был сделан в пользу Spirit.

Предполагается, что тренировками перспективного игрока занимается брат Абай «HObbit» Хасенов. Последний также выразил поддержку юному дарованию, опубликовав видео в своих социальных сетях. Подробности контракта и дальнейшие планы развития игрока в составе Team Spirit пока остаются неизвестными.

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