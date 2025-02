Почему Electronic Arts не извлекла никакого урока из провала The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard заслужила противоречивую репутацию среди давних поклонников серии, но, в целом, получила достойные оценки от критиков. По данным издателя, она также была сравнительно успешной… Но недостаточно для топ-менеджмента, если верить свежему финансовому отчету Electronic Arts. PC Gamer рассказал, почему весь Интернет вновь обсуждает The Veilguard.

© Steam

Издатели зачастую ставят перед разработчиками такие завышенные ожидания, что даже достаточно успешные игры попадают под раздачу (Square Enix часто этим грешит). Хотя в случае Dragon Age реакция EA чуть более понятна, учитывая сильные результаты предыдущих игр франшизы. Примечательно другое — предполагаемая причина провала. По мнению CEO Electronic Arts Эндрю Уилсона, The Veilguard «не смогла вырваться за пределы целевой аудитории», потому что ей не хватило элементов живого сервиса. Например, механик общего мира, которые якобы помогли бы втянуться в игру более широкому кругу пользователей.

Другими словами, топ-менеджмент сожалеет, что не смог протолкнуть изначальную линию, по которой шла разработка The Veilguard. И здесь есть логика. На живые сервисы приходятся 74% бизнеса EA. Точно так же, как и у конкурентов. Игры типа Fortnite, League of Legends, World of Warcraft, Final Fantasy XIV и Helldivers 2 — невероятно прибыльные «дойные коровы».

Однако позиция Уилсона оценивает причины популярности этих игр под очень редуктивным ракурсом, равно как и причины провала самой The Veilguard. Он забывает, что путь к успеху живых сервисов устлан трупами бесчисленного множества провалившихся проектов. Таких, как Anthem от самой BioWare.

По сути, Уилсон связывает друг с другом две абсолютно раздельные вещи: печальную судьбу The Veilguard и успех определенных живых сервисов. Подобный образ мышления приводит к гомогенизации игровой индустрии. По этой логике неудачу проекта можно свалить на недостаток политической сатиры, угона машин или пушек. Почему бы не делать каждую игру по образу и подобию GTA?

Помимо этого, сведя сравнительно низкие продажи The Veilguard к недостатку тех или иных элементов, руководитель Electronic Arts довольно хитро игнорирует справедливую критику в адрес игры. Якобы она была отличной, просто не смогла охватить достаточную аудиторию. Почему-то Уилсон ничего не сказал о плохом менеджменте момента, нескольких перезагрузках разработки, качестве сценария, отношении к наследию серии, темпе повествования и т.д.

Игнорируя то, чем на самом деле стала релизная версия The Veilguard, издатель продвигает ту же линию, что он двигает годами — полный отказ от однопользовательских игр. Компании проще рискнуть и выделить ресурсы на проект, который (теоретически) будет привлекать внимание игроков годами, чем тратиться на пачку одиночных игр. Логично с точки зрения бизнеса, но катастрофически плохо непосредственно для геймеров, потому что, в конце концов, подобная стратегия приводит к менее разнообразной библиотеке игр.

К тому же, ошеломительный успех Baldur’s Gate 3 полностью подрывает авторитетное мнение Уилсона. Проект Larian Studios был не просто одиночной игрой, но и продолжением интеллектуальной собственности BioWare, полностью лишенным элементов живых сервисов. Игра привлекла огромную аудиторию не благодаря грязным трюкам, а за счет высочайшего качества исполнения по всем фронтам. Отличный дизайн квестов, обаятельные персонажи, сложные тактические сражения, эмоциональное повествование. У The Veilguard нет ни одного из этих компонентов.

Конечно, многие поклонники BioWare надеются, что студия может скорректировать курс с релизом Mass Effect 5, но позиция Уилсона прозрачно намекает, что надеяться толком не на что. EA выпотрошила BioWare еще до релиза The Veilguard и продолжает разорять студию после. Да и задолго до выхода игры команда была лишь тенью самой себя. Она выглядит печально, и подобный коллектив вряд ли сможет выдать качественную RPG в таких условиях.