«Цивилизацию 7» слили на торренты за пять дней до релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

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6 декабря состоялся релиз стратегии «Цивилизация 7» в раннем доступе. Однако предприимчивые хакеры уже успели взломать проект и слить его на торренты за пять дней до официального выхода.

Дело в том, что Wiondows-версия тайтла защищена антипиратской защитой Denuvo, однако в версии для Linux DRM-защита отсутствует. Эту версию как раз и опубликовали на трекерах. Запустить игру можно, например, на Steam Deck.

Напомним, «Цивилизация 7» выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа.