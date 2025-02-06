По Assassin’s Creed Shadows вышел ролик с живыми актерами

Ubisoft опубликовала новый ролик в рамках рекламной кампании Assassin’s Creed Shadows, задействовав в нем живых актеров в образах главных героев.

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В видео женщина-ниндзя Фудзибаяси Наоэ и темнокожий самурай Ясукэ красиво позируют и нещадно наносят удары по воздуху своими клинками.

Наоэ специализируется на скрытности, использует скрытый клинок, кунай, сюрикены и дымовые бомбы, а Ясуке ориентирован на прямой бой, владеет катаной, нагинатой и другими традиционными японскими оружиями. Переключаться между персонажами в Assassin’s Creed Shadows можно будет практически в любой момент.

Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года. Игра получит текстовый перевод на русский язык и займет около 120 ГБ места на жестком диске.