Final Fantasy 16 выпустят на Xbox Series

Как сообщает надёжный инсайдер NateTheHate, версия Final Fantasy XVI для Xbox Series должна выйти это весной.

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Анонс может совпасть с анонсами портов Final Fantasy VII Remake и Final Fantasy VII Rebirth для Xbox и Nintendo Switch 2, о которых тоже ходят слухи.

При этом версии Final Fantasy 16 для Switch 2, похоже, ждать пока не стоит. По словам инсайдера, Square Enix отдала приоритет конкретно портам Remake и Rebirth

Final Fantasy 16 вышла в 2023 году на PS5. Сейчас игра доступна и на PC, где её продажи оказались провальными.