Советы по прохождению Monster Hunter Wilds

Перед релизом Monster Hunter Wilds, который состоится через три недели, Capcom проводит второй раунд открытого бета-тестирования игры на всех актуальных платформах. Если вы не знакомы с предыдущими частями серии или просто хотите получить короткую справку о новых механиках, портал PC Gamer поделился полезными советами для охотников.

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Попробуйте разные типы оружия

Новый ездовой ящер, сейкрет, позволяет переключаться между двумя видами оружия прямо во время охоты — это хороший повод попробовать что-то новенькое. Даже если вы убежденный поклонник молотов, есть смысл испытать в деле нечто более мобильное, например, парные клинки. Не говоря уже о том, что в Wilds появится много новых боевых механик. Те, кто готовы выделить время на прокачку двух типов оружия, получат гораздо больше опций для борьбы с сильными монстрами.

Помните об остроте оружия

В Wilds, как и в предыдущих частях серии, важно поддерживать оружие в идеальном состоянии. Острота не только повышает наносимый урон, но и позволяет ударам не отскакивать от прочных шкур и панцирей монстров. Правда, иногда во время боя тяжело найти момент для заточки: чтобы не попадать в неловкие ситуации, затачивайте оружие при погоне за монстром из одной локации в другую. Тем более что это можно сделать верхом на ящере, не останавливаясь.

Научитесь блокировать или уклоняться от атак

Первым делом при освоении нового оружия в Wilds сразу стоит выяснить, какие защитные опции оно предлагает. Щит и меч, копье, копьепушка и тяжелый меч позволяют ставить блок. Парные клинки, луки и глефы используют мобильность для того, чтобы быстро менять позицию и уходить от атак. Но даже при наличии блока или других техник важно изучить поведение монстров и запомнить паттерны — это поможет спастись от особенно опасных атак.

Сфокусируйтесь на ранах

В Monster Hunter Rise главной фишкой боевой системы были прутожуки, а в Wilds — режим фокусировки. Переключившись в этот режим, игрок может нацеливать атаки и блоки, что позволяет наносить прицельные удары по уязвимым местам монстров. Помимо этого, охотники могут причинять монстрам раны: они отмечаются на теле сияющими точками. Если атаковать их в режиме фокусировки, это не только нанесет больше урона, но и наградит охотника дополнительным лутом.

Учитывайте стихии и уязвимые точки

Еще одно преимущество режима фокусировки в том, что он подсвечивает уязвимые точки монстров, когда те проводят специфические атаки. Таким образом, охотник может найти самый подходящий момент для контратаки. А чтобы извлечь из этого максимум пользы, стоит помнить о том, что у всех монстров есть стихийные свойства. Некоторые не переносят определенные типы урона, другие — негативные статусные эффекта.

Пользуйтесь окружением

В Wilds регулярно можно пользоваться окружением, чтобы облегчить охоту. Например, если пнуть парализующую жабу в правильный момент, то монстр наступит в импровизированную ловушку и будет оглушен. Но стоит быть осторожным — подобные трюки иногда могут «поймать» и самого охотника. Кроме того, на монстров можно обрушивать хрупкие скалы или сталактиты в пещерах; похожая механика была и в World, но в Wilds ей можно пользоваться чаще.

Не забывайте подкрепиться перед охотой

Любой ветеран Monster Hunter знает, что обед перед охотой — обязательный ритуал. Еда не только повышает запас здоровья и выносливости, но и зачастую дает ценные баффы, такие как сопротивление определенным стихиям или статусным эффектам. Непосредственно на охоте поддерживайте уровень выносливости пайками или жареным мясом. В релизной версии игры, где механика готовки будет более обширной, правильное питание станет еще важнее.