Игроки уничтожают «Цивилизацию 7» в Steam

Утром 6 февраля состоялся расширенный релиз CIvilization 7 — продолжения культовой серии стратегий геймдизайнера Сида Мейера. К игре уже приступили владельцы расширенных изданий проекта на ПК и консолях.

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К сожалению для разработчиков из Firaxis, первые отзывы геймеров оказались «В основном отрицательными» — стратегию в Steam рекомендуют всего 39% покупателей. Игроки жалуются на плохую производительность, неудобный интерфейс, отсутствие опции HotSeat для игры за одним устройством, спорные изменения в механиках и называют стратегию в лучшем случае «альфа-версией». Они призывают других как минимум дождаться первых патчей, которые улучшат ситуацию.

Что пишут игроки о «Цивилизации 7»

О щ у щ е н и е , б у д т о м е н я г д е - т о н а д у р и л и н а 7 т ы с я ч р у б л е й . О щ у щ е н и е , б у д т о н а д в и ж к е « Г е р о е в 5 » с д е л а л и м о д н а « Ц и в у » . Г р а ф и к а , и н т е р ф е й с — в с ё в ы р в и г л а з , н е к р а с и в о . П л ю с к о в с е м у э т и м и к р о т о р м о з а к а ж д ы е 5 м и н у т , к а к в о о б щ е и г р а н а 1 8 Г Б с т а к о й г р а ф и к о й м о ж е т т о р м о з и т ь , т е м б о л е е н а х о р о ш е м ж е л е з е ? Н а д а н н ы й м о м е н т и г р а н е с т о и т с в о и х д е н е г а б с о л ю т н о . И в р я д л и в б л и ж а й ш и й г о д е ё с т о и т п р и о б р е т а т ь , д а ж е п о с к и д к а м . И г р а л а г а е т н а о т л и ч н о м ж е л е з е , р е ж и м а H o t s e a t н а о д н о м П К н е т , с л и ш к о м б о л ь ш о й ц е н н и к з а т а к у ю н е к а ч е с т в е н н у ю и г р у . К а к б у д т о и г р а н а х о д и т с я н а с т а д и и « Р а н н е г о д о с т у п а » , о ч е н ь р а з о ч а р о в а н а . Э т о х у д ш а я ч а с т ь в с е р и и , е щ ё и з а т а к о й ц е н н и к . И н т е р ф е й с н е п р и я т н ы й г л а з у , о ч е н ь м а л о п р а в и т е л е й , и г р а в о о б щ е н е з а т я г и в а е т , к а к э т о б ы л о в п р е д ы д у щ и х ч а с т я х . Д а ж е н е у д а ч н ы е п а р о д и и н а « Ц и в у » в ы г л я д я т л у ч ш е , ч е м э т о , н е г о в о р я у ж е п р о о п т и м и з а ц и ю . П о к а в о з в р а т , е с л и и г р у н е и з м е н я т , т о д а ж е п о 9 0 % с к и д к е в д а л ь н е й ш е м ж е л а н и я б р а т ь н е т , л у ч ш е в п я т у ю и л и ш е с т у ю ч а с т и п о и г р а ю . Э т о н е р е л и з и г р ы , э т о а л ь ф а - в е р с и я к а к а я - т о . П о д о ж д и т е г о д и к и м о ж е т е ё п р е в р а т я т в п о л н о ц е н н у ю и г р у . Ч т о п о к а м о г у с к а з а т ь : 1 . H o t S e a t ' a н е т у . С о в с е м и п о л н о с т ь ю . 2 . К о л и ч е с т в о с е т е в ы х н а с т р о е к — 2 5 % о т « Ц и в ы 6 » . М е н ь ш е в ы б о р к а р т , и х т и п о в , р а з м е р о в , х а р а к т е р о в м е с т н о с т и , с т а р т о в ы х н а с т р о е к и п р о ч е е . 3 . В ы б о р л и д е р о в — п р о ц е н т о в 3 0 % о т « Ц и в ы 6 » . Э т о с у ч ё т о м D L C и п р о ч и х п л ю ш е к . Б е з н и х б ы в о о б щ е у н ы л о б ы л о б ы . 4 . Т р е б у е т с я п р и в я з к а к 2 К а к к а у н т а . Б е з н е г о в м у л ь т и п л е е р н е п о и г р а т ь . Н е р е к о м е н д у ю . Н е л ь з я и г р а т ь в д в о е м с о д н о г о к о м п ь ю т е р а . П о э т о м у е с л и у т е б я с е м ь я , п о и г р а т ь в м е с т е н е п о л у ч и т с я ( н у р а з в е ч т о е с л и у к а ж д о г о е с т ь с в о й к о м п ь ю т е р + с в о я к у п л е н н а я и г р а ) . В о з в р а т с р е д с т в .

Полноценный релиз «Цивилизации 7» состоится 11 февраля на ПК и консолях.