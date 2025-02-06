В Marvel's Spider-Man 2 на ПК можно сыграть за Венома с крыльями с помощью мода
Геймеры вовсю пользуются главным преимуществом ПК-версии Marvel's Spider-Man 2, создавая самые разные модификации. Одной из первых и наиболее популярных стал мод, который позволяет играть за Венома.
Venom as Inventory Slot (Modular) заменяет классический костюм в меню костюмов на облик Венома, а скачать его можно с Nexus Mods. Автор отметил, что модификация не требует от замены конфигурационного архива, так как запускается с помощью Overstrike — официального менеджера модов от Insomniac Games.
Кроме того, разработчик Venom as Inventory Slot (Modular) рекомендует использовать данную модификацию с Okangel's Venom Wings, которая добавляет Веному крылья. Скачать ее можно также на Nexus Mods.