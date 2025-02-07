Лучшие моды для Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 только вышла в релиз, но сообщество уже активно выпускает моды для игры — как и для первой части в свое время. Портал PC Gamer рассказал, как установить пользовательские модификации и поделился списком рекомендаций.

Лучшие моды для Kingdom Come: Deliverance 2
© Steam

Как устанавливать моды

Внимательно прочтите инструкцию к каждой модификации, которую вы хотите установить. За редкими исключениями, многие моды требуют создания отдельной папки в директории игры.

  1. Запустите Steam.
  2. Кликните правой клавишей мыши на Kingdom Come: Deliverance 2.
  3. Перейдите в меню «Свойства» — «Установленные файлы».
  4. Откройте директорию игры.
  5. Создайте в ней папку Mods.

Моды, экономящие время

  • Unlimited Saving 2. Мод, благодаря которому для сохранения игры не нужно будет собирать травы и варить зелья. Нажатие на F5 делает быстрое сохранение.
  • Instant Herb Picking 2. Если вы собираетесь вложиться в алхимию, то просмотр катсценки от третьего лица при сборе каждой травы может быстро утомить. Данный мод полностью пропускает анимацию (или переводит ее в режим от первого лица, если вы хотите).
  • More Gather Radius and XP. Полезный мод для садоводов, повышающий радиус сбора трав — чтобы можно было собрать целый пучок сразу. Он также увеличивает получаемый опыт.
  • Trough Washing Deluxe 2. Позволяет Индржиху мыться в любых бочках.

Моды для погружения

Визуальные моды

  • Ultra Low Graphics Mode. Максимизирует производительность игры за счет снижения качества графики до абсолютного минимума.
  • No Blood on the Screen. Отключает декали крови на экрани, когда Индржих получает урон.
  • No Helmet Vision. Поле зрения не ограничивается при опущенном забрале шлема.
  • Remove Fog of War. Убирает туман войны, чтобы открыть всю карту целиком.
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