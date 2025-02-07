Лучшие моды для Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2 только вышла в релиз, но сообщество уже активно выпускает моды для игры — как и для первой части в свое время. Портал PC Gamer рассказал, как установить пользовательские модификации и поделился списком рекомендаций.
Как устанавливать моды
Внимательно прочтите инструкцию к каждой модификации, которую вы хотите установить. За редкими исключениями, многие моды требуют создания отдельной папки в директории игры.
- Запустите Steam.
- Кликните правой клавишей мыши на Kingdom Come: Deliverance 2.
- Перейдите в меню «Свойства» — «Установленные файлы».
- Откройте директорию игры.
- Создайте в ней папку Mods.
Моды, экономящие время
- Unlimited Saving 2. Мод, благодаря которому для сохранения игры не нужно будет собирать травы и варить зелья. Нажатие на F5 делает быстрое сохранение.
- Instant Herb Picking 2. Если вы собираетесь вложиться в алхимию, то просмотр катсценки от третьего лица при сборе каждой травы может быстро утомить. Данный мод полностью пропускает анимацию (или переводит ее в режим от первого лица, если вы хотите).
- More Gather Radius and XP. Полезный мод для садоводов, повышающий радиус сбора трав — чтобы можно было собрать целый пучок сразу. Он также увеличивает получаемый опыт.
- Trough Washing Deluxe 2. Позволяет Индржиху мыться в любых бочках.
Моды для погружения
- No Player Map Marker. Отключает показ локации игрока на глобальной карте.
- Scout Hardcore Mode. Прячет все маркеры целей и отключает центрирование карты на игроке.
- Toggle Hide Compass or Hide Forever. Отключает (или прячет) компас.
Визуальные моды
- Ultra Low Graphics Mode. Максимизирует производительность игры за счет снижения качества графики до абсолютного минимума.
- No Blood on the Screen. Отключает декали крови на экрани, когда Индржих получает урон.
- No Helmet Vision. Поле зрения не ограничивается при опущенном забрале шлема.
- Remove Fog of War. Убирает туман войны, чтобы открыть всю карту целиком.