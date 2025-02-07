Лучшие моды для Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 только вышла в релиз, но сообщество уже активно выпускает моды для игры — как и для первой части в свое время. Портал PC Gamer рассказал, как установить пользовательские модификации и поделился списком рекомендаций.

© Steam

Как устанавливать моды

Внимательно прочтите инструкцию к каждой модификации, которую вы хотите установить. За редкими исключениями, многие моды требуют создания отдельной папки в директории игры.

Запустите Steam. Кликните правой клавишей мыши на Kingdom Come: Deliverance 2. Перейдите в меню «Свойства» — «Установленные файлы». Откройте директорию игры. Создайте в ней папку Mods.

Моды, экономящие время

Unlimited Saving 2 . Мод, благодаря которому для сохранения игры не нужно будет собирать травы и варить зелья. Нажатие на F5 делает быстрое сохранение.

. Мод, благодаря которому для сохранения игры не нужно будет собирать травы и варить зелья. Нажатие на F5 делает быстрое сохранение. Instant Herb Picking 2 . Если вы собираетесь вложиться в алхимию, то просмотр катсценки от третьего лица при сборе каждой травы может быстро утомить. Данный мод полностью пропускает анимацию (или переводит ее в режим от первого лица, если вы хотите).

. Если вы собираетесь вложиться в алхимию, то просмотр катсценки от третьего лица при сборе каждой травы может быстро утомить. Данный мод полностью пропускает анимацию (или переводит ее в режим от первого лица, если вы хотите). More Gather Radius and XP . Полезный мод для садоводов, повышающий радиус сбора трав — чтобы можно было собрать целый пучок сразу. Он также увеличивает получаемый опыт.

. Полезный мод для садоводов, повышающий радиус сбора трав — чтобы можно было собрать целый пучок сразу. Он также увеличивает получаемый опыт. Trough Washing Deluxe 2. Позволяет Индржиху мыться в любых бочках.

Моды для погружения

Визуальные моды