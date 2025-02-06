EA готова подвинуть Battlefield в случае конкуренции с GTA 6
Новую часть Battlefield официально планируют выпустить до апреля 2026 года. Однако Electronic Arts открыта к переносу релиза, если столкнётся с конкуренцией. Это признал генеральный директор компании Эндрю Уилсон.
Очевидным «слоном в комнате» можно назвать Grand Theft Auto VI, которая должна выйти осенью 2025 года. Хотя Уилсон и не говорит о ней прямо. Но, ребят, это GTA 6.
Я считаю, что в этом году могут быть определённые нюансы относительно конкуренции. Могут произойти некоторые события, из-за которых мы по-другому взглянем на сроки релиза [новой Battlefield]. У нас уже есть окно запуска в 2026 финансовом году, и команда на него ориентируется. Мы считаем, что к тому времени игра будет отличной и завершённой. Но если мы приблизимся к запланированному сроку и посчитаем, что оно для нас не очень хорошее, то мы рассмотрим альтернативный вариант, который даст нам подходящее время, энергию и возможность привлечь игроков. Всё для того, чтобы этот Battlefield стал тем, чем он является, — заявил Уилсон во время общения с инвесторами.
Напомним, что следующая после Battlefield 2042 часть серии уже тестируется в рамках программы Battlefield Labs.