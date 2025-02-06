EA готова подвинуть Battlefield в случае конкуренции с GTA 6

Новую часть Battlefield официально планируют выпустить до апреля 2026 года. Однако Electronic Arts открыта к переносу релиза, если столкнётся с конкуренцией. Это признал генеральный директор компании Эндрю Уилсон.

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Очевидным «слоном в комнате» можно назвать Grand Theft Auto VI, которая должна выйти осенью 2025 года. Хотя Уилсон и не говорит о ней прямо. Но, ребят, это GTA 6.

Я с ч и т а ю , ч т о в э т о м г о д у м о г у т б ы т ь о п р е д е л ё н н ы е н ю а н с ы о т н о с и т е л ь н о к о н к у р е н ц и и . М о г у т п р о и з о й т и н е к о т о р ы е с о б ы т и я , и з - з а к о т о р ы х м ы п о - д р у г о м у в з г л я н е м н а с р о к и р е л и з а [ н о в о й B a t t l e f i e l d ] . У н а с у ж е е с т ь о к н о з а п у с к а в 2 0 2 6 ф и н а н с о в о м г о д у , и к о м а н д а н а н е г о о р и е н т и р у е т с я . М ы с ч и т а е м , ч т о к т о м у в р е м е н и и г р а б у д е т о т л и ч н о й и з а в е р ш ё н н о й . Н о е с л и м ы п р и б л и з и м с я к з а п л а н и р о в а н н о м у с р о к у и п о с ч и т а е м , ч т о о н о д л я н а с н е о ч е н ь х о р о ш е е , т о м ы р а с с м о т р и м а л ь т е р н а т и в н ы й в а р и а н т , к о т о р ы й д а с т н а м п о д х о д я щ е е в р е м я , э н е р г и ю и в о з м о ж н о с т ь п р и в л е ч ь и г р о к о в . В с ё д л я т о г о , ч т о б ы э т о т B a t t l e f i e l d с т а л т е м , ч е м о н я в л я е т с я , — з а я в и л Уилсон во время общения с инвесторами.

Напомним, что следующая после Battlefield 2042 часть серии уже тестируется в рамках программы Battlefield Labs.