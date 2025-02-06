Стали известны сроки выхода Radeon RX 9000

В рамках финансового отчета за четвертый квартал прошлого года генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что старт продаж видеокарт Radeon RX 9070 и RX 9070 XT запланирован на март. Об этом сообщает портал Videocardz.

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По словам Су, выручка AMD в сегменте игровых видеокарт снизилась по сравнению с прошлым годом в связи с ускоренной распродажей запасов в преддверии запуска видеоускорителей серии Radeon 9000 с архитектурой RDNA 4.

« С в ы х о д о м п е р в ы х в и д е о к а р т с е р и и R a d e o n R X 9 0 7 0 в н а ч а л е м а р т а э т а т е х н о л о г и я п р е д л о ж и т в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы й 4 K - г е й м и н г д л я о б ы ч н ы х и г р о к о в » , — з а я в и л а С у .

Глава AMD подчеркнула ориентацию новых видеокарт на широкую аудиторию энтузиастов. Обычно такие устройства описываются как решения для массового рынка или производительного уровня. При этом она упомянула только Radeon RX 9070, не затрагивая модели Radeon RX 9060, хотя их релиз, по слухам, состоится в одно время.

Ожидается, что стоимость AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT не превысит $750, так как конкурентные решения от Nvidia, GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti, будут продаваться за $549 и $749 соответственно. Релиз более производительной видеокарты Nvidia ожидается 20 февраля.

Ранее Nvidia выпустила ломающее видеокарты обновление.