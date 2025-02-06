Kingdom Come: Deliverance 2 утек на торренты в день релиза

4 февраля вышел долгожданный Kingdom Come: Deliverance II. И ровно через пять минут после релиза игра уже оказалась на торрентах.

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Разработчики из Warhorse Studios решили не связываться с DRM-защитами вроде Denuvo, оставив только базовую защиту Steam.

Как результат — игру моментально взломали хакеры из группы Fairlight и слили на профильные сайты.

Но, судя по всему, это никого особо не волнует. Kingdom Come 2 сразу же ворвался в топ Steam, собрав 123 тыс игроков онлайн — это больше, чем в первой части. К тому же новинка стала самой продаваемой игрой недели, обогнав Marvel’s Spider-Man 2 и Civilization VII.

Так что, хоть игра и утекла, деньги разработчики явно не потеряют. Скорее наоборот — шумиха вокруг взлома только подогрела интерес.