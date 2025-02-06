Sony добилась удаления патча на 60 fps в Bloodborne

Sony потребовала удалить популярный патч на 60 fps для Bloodborne, вызвав волну обсуждений среди фанатов.

© Ferra.ru

Однако создатель мода Lance McDonald уточнил, что причина кроется не в самом патче, а в использовании названия игры в его описании.

Тем не менее, многих удивило время блокировки – спустя четыре года после появления модификации.

В сообществе уже строят теории: неужели Sony готовит анонс ремастера или ПК-версии к 10-летию игры?

Напомним, что сам McDonald ранее говорил, что для повышения fps в Bloodborne нужно изменить всего две строчки кода. А значит, если бы Sony захотела выпустить обновленную версию с 60 fps, сделать это не составило бы труда.

Пока остается только ждать – возможно, март 2025 года действительно принесет долгожданные новости для поклонников хита FromSoftware.