Депутат Немкин: законопроект об играх направлен не на запрет, а на маркировку

В России не планируют запрещать иностранные игровые сервисы и видеоигры, разработанный законопроект касается маркировки контента. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

В Думе заявили, что законопроект об играх направлен не на запрет
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«Хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок да и вообще запретов игр как таковых законопроект не содержит», сказал Немкин, отметив, что проект не подразумевает блокировку сервиса для распространения игр Steam.

По его словам, маркировка, которую предлагается ввести, должна предоставлять информацию о содержании игры, позволяя родителям принимать обоснованные решения, подходит ли игра для их ребенка.

Депутат также ответил критикам законопроекта, которые отмечают, что иностранные платформы могут отказаться от идентификации пользователей, из-за чего попадут под блокировку в России.

Он добавил, что большинство популярных игровых сервисов уже предлагают привязку аккаунта к телефону, поэтому проблемы, по его мнению, маркировка не должна вызывать.

В январе ТАСС сообщал, что разрабатываемый проект закона предполагает обязательную маркировку игр и идентификацию пользователей через «Госуслуги».

Ранее Володин заявлял, что Госдума будет обсуждать регулирование деструктивного контента в играх.

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