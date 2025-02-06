В Думе заявили, что законопроект об играх направлен не на запрет

В России не планируют запрещать иностранные игровые сервисы и видеоигры, разработанный законопроект касается маркировки контента. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

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« Х о ч у п о д ч е р к н у т ь , ч т о н и к а к и х з а п р е т о в н а д е я т е л ь н о с т ь и н о с т р а н н ы х п л о щ а д о к — д а и в о о б щ е з а п р е т о в и г р к а к т а к о в ы х — з а к о н о п р о е к т н е с о д е р ж и т » , — с к а з а л Немкин, отметив, что проект не подразумевает блокировку сервиса для распространения игр Steam.

По его словам, маркировка, которую предлагается ввести, должна предоставлять информацию о содержании игры, позволяя родителям принимать обоснованные решения, подходит ли игра для их ребенка.

Депутат также ответил критикам законопроекта, которые отмечают, что иностранные платформы могут отказаться от идентификации пользователей, из-за чего попадут под блокировку в России.

Он добавил, что большинство популярных игровых сервисов уже предлагают привязку аккаунта к телефону, поэтому проблемы, по его мнению, маркировка не должна вызывать.

В январе ТАСС сообщал, что разрабатываемый проект закона предполагает обязательную маркировку игр и идентификацию пользователей через «Госуслуги».

Ранее Володин заявлял, что Госдума будет обсуждать регулирование деструктивного контента в играх.