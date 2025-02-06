В Думе заявили, что законопроект об играх направлен не на запрет

В России не планируют запрещать иностранные игровые сервисы и видеоигры, разработанный законопроект касается маркировки контента. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
«Хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок — да и вообще запретов игр как таковых — законопроект не содержит», — сказал Немкин, отметив, что проект не подразумевает блокировку сервиса для распространения игр Steam.
По его словам, маркировка, которую предлагается ввести, должна предоставлять информацию о содержании игры, позволяя родителям принимать обоснованные решения, подходит ли игра для их ребенка.
Депутат также ответил критикам законопроекта, которые отмечают, что иностранные платформы могут отказаться от идентификации пользователей, из-за чего попадут под блокировку в России.
Он добавил, что большинство популярных игровых сервисов уже предлагают привязку аккаунта к телефону, поэтому проблемы, по его мнению, маркировка не должна вызывать.
В январе ТАСС сообщал, что разрабатываемый проект закона предполагает обязательную маркировку игр и идентификацию пользователей через «Госуслуги».
Ранее Володин заявлял, что Госдума будет обсуждать регулирование деструктивного контента в играх.