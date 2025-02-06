Энтузиаст выбрал лучшие по производительности видеокарты

В одном из выпусков на YouTube-канале pyurologie рассказали, какие видеокарты лучше покупать для игр в разных разрешениях.

© Ferra.ru

В тестировании участвовали такие видеокарты, как MSI Gaming Trio GeForce RTX 4090 24GB, Zotac GeForce RTX 4070 Trinity 12GB, ASRock Steel Legend AMD Radeon RX 7600 8GB. Результаты их тестирования в различных разрешениях в игре вы можете увидеть ниже.

В целом лучше остальных себя показала 4090, но в 1080p и 1440p разница между ней и 4070 была довольно незначительной. При этом в 4К она сильно обогнала конкурентов.

© pyurologie

© pyurologie

© pyurologie

© pyurologie

© pyurologie

© pyurologie

© pyurologie

© pyurologie

© pyurologie

Вывод

Если вы играете в 1080p, то 4070 обеспечит вам почти такую же производительность, как и 4090. RX 7600 же даёт примерно 80% быстродействия RTX 4090. Кроме того, 4060, 4060 Ti, и B580 должны в этом разрешении дать FPS, сопоставимый с 4070. Из подержанных вариантов смотрите на RTX 3060 Ti, RX 6600 XT, 6650 XT.

Для 1440p из новых моделей берите RTX 4070, 4070 Super, RX 7800 XT, RX 7900 GRE. Среди б/у вариантов смотрите на RTX 4080 10 или 12 ГБ, 3080 Ti, RX 6800 XT, 6900 XT или 6950 XT. Также скоро должны выйти RX 9070 и 9070 XT.

Дли игр в разрешении 4К покупайте RTX 4090 (в будущем — 5090). Но если вы не хотите тратить столько денег, то берите модели для 1440p: они хорошо работают в 4К с DLSS или FSR.

Тестовый стенд: - процессор AMD Ryzen 7 9800X3D; - матплата Gigabyte X670E Aorus Xtreme; - система охлаждения Corsair H115i Elite Capellix; - оперативная память 64GB SK Hynix A Die Green PCB (2×32GB); - накопитель Gigabyte AORUS 10K Gen5 10 000 2TB; - блок питания Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W; - корпус Open Benchtable V2 Black; - операционная система Windows 11 Pro Version: 10.0.26 100 Build 26 100.