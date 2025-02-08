Как активировать читы в Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 — не самая простая игра, как и первая часть. Но ее можно сделать немного проще при помощи консольных команд. На случай, если вам надоело варить шнапс или вы просто хотите подурачиться, портал PC Gamer рассказал, как активировать читы.

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Как открыть консоль в игре

Открыть консоль можно нажатием на тильду (`), но для того, чтобы большая часть команд работала, предварительно нужно активировать режим разработчика, как и в первой части.

Откройте Steam. Кликните на игру правой клавишей мыши и откройте свойства. Введите в параметры запуска игры строку -devmode.

Консольные команды в Kingdom Come: Deliverance 2

wh_sys_NoSavePotion = 1 — позволяет сохранять игру без Спасительного шнапса

— позволяет сохранять игру без Спасительного шнапса wh_cheat_money X — добавляет в инвентарь игрока указанную сумму денег (замените X на число)

— добавляет в инвентарь игрока указанную сумму денег (замените X на число) wh_horse_StealCurrentHorse — делает украденную лошадь вашей без визита к конюху

— делает украденную лошадь вашей без визита к конюху wh_rpg_OneShotKill = 1 — позволяет и врагам, и игроку убивать друг друга одним ударом

— позволяет и врагам, и игроку убивать друг друга одним ударом wh_horse_JumpHeight = 200 — повышает высоту прыжка лошади

— повышает высоту прыжка лошади wh_horse_JumpGravityMult = -0.1 — снижает гравитацию лошади

— снижает гравитацию лошади wh_pl_LockPickingDOF = 50 — повышает прочность отмычек при взломе замков

— повышает прочность отмычек при взломе замков wh_ui_showHUD = 0 — отключает интерфейс

— отключает интерфейс wh_cheat_addItem X — выдает игроку предмет под указанным ID (замените X на его код)

ID-коды предметов в Kingdom Come: Deliverance 2