Фарм Спасительного шнапса в Kingdom Come: Deliverance 2: гайд

В Kingdom Come: Deliverance 2 осталась, пожалуй, самая противоречивая механика оригинальной игры — система сохранений. Для того, чтобы сохранить прогресс, Индржиху нужно либо поспать в постели, либо выпить Спасительный шнапс: достаточно дорогой и редкий напиток. Портал PC Gamer рассказал, как можно фармить шнапс, чтобы сохраняться в любой удобный момент.

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Как получить Спасительный шнапс

Хорошая новость: рецепт приготовления Спасительного шнапса выдается в начале сюжета, прямо в прологе. После этого варить его можно самостоятельно на любой алхимической станции, смешав крапиву и белладонну. Если следовать рецепту аккуратно и использовать свежие травы, то можно получить обычный или крепкий шнапс, который дополнительно восстанавливает здоровье и ненадолго повышает характеристики.

Хотя слабый шнапс не дает никаких баффов, он точно так же выполняет свою основную задачу — сохраняет игру. Из-за этого погоня за более качественными версиями напитка немного бессмысленна, тем более что слабую можно приготовить гораздо быстрее, потратив меньше ресурсов.

Дешевый рецепт Спасительного шнапса

Налейте вино в котел Добавьте одну белладонну и одну крапиву Залейте в бутылку

Преимущество этого рецепта в том, что он требует на одну единицу белладонны меньше, чем обычный, плюс для него не нужны сушеные или свежие травы. Крапиву найти легко, а вот белладонну (маленький куст с черными ягодами) заметить чуть сложнее.

Если вы не хотите прочесывать леса в поисках растения, то его можно купить за деньги у любого травника в поселении. Поскольку свежесть трав не важна для дешевого рецепта, засушенные ресурсы можно носить с собой сколь угодно долго, и варить шнапс партиями при необходимости. Но, в крайнем случае, его можно купить и у торговцев.

Найти небольшой запас шнапса можно почти в начале игры, сразу после того, как Индржиха освободят. Поговорите с торговцем, и он отправит вас к перевернувшейся телеге на западе — там можно прибрать к рукам несколько бутылок. А если этого мало, то из таверны тоже можно стащить две бутылки: обычную, на полке на первом этаже, и крепкую — на втором.