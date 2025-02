Стивен Огг вспомнил про работу над GTA 5

Стивен Огг, исполнивший роль Тревора в GTA 5, принял участие в новом выпуске подкаста Inside of You with Michael Rosenbaum. В ходе разговора актёр затронул тему своего персонажа.

По словам Огга, он считает Тревора великолепным и замечательным. Однако ему не нравится, когда кто-то в реальной жизни обращается к нему по имени героя.

В какой-то момент я мог сказать:

« О ч ё м в ы , б л и н , г о в о р и т е » . И п о т о м н а ч а л о с ь : « О н н е н а в и д и т Т р е в о р а и G T A , н е н а з ы в а й т е е г о т а к , и н а ч е о н п с и х а н ё т » . Н о э т о н е п р а в д а . Т р е в о р — в е л и к о л е п н ы й и о ф и г е н н ы й п е р с о н а ж . М ы в с ё е щ ё д р у з ь я с Ш о н о м Ф о н т е н о и Н е д о м Л ю к о м : н а п р о ш л ы х в ы х о д н ы х м ы б ы л и н а C o m i c - C o n . П о э т о м у т а к и е к о м м е н т а р и и м е н я н е в о л н у ю т , т а к к а к л ю д и н е з н а ю т м е н я .

Релиз GTA 6 состоится осенью этого года на PS5 и Xbox Series, потом игра выйдет на ПК.