Как зарабатывать деньги в Kingdom Come: Deliverance 2

Поиски денег в Kingdom Come: Deliverance 2 будут одной из самых частых проблем среди тех, кто только-только начал прохождение. Жизнь обычного приключенца в XV веке тяжела, но есть хитрости, которые помогут сделать ее чуточку богаче. Портал PC Gamer рассказал, на чем в игре можно заработать.

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Продавайте броню

Лучший способ заработка в игре — это продажа имущества побежденных бандитов и врагов. При каждом противнике есть хотя бы пара монет, плюс в лагерях разбойников часто можно найти ценные предметы. А металлические доспехи, которые начнут встречаться позже, стоят еще дороже, как и хорошее оружие. Даже если вам не нужна новая экипировка, есть смысл подбирать особенно дорогие предметы снаряжения и хранить их на лошади для продажи.

Угон и продажа лошадей

Воровство — прибыльное дело во вселенной Kingdom Come, хотя в выборе жертв стоит быть избирательным. Ограбление обычного дома вряд ли принесет много пользы: большинство людей хранят дорогие пожитки в сундуках, которые сначала надо взломать. Есть более верный способ заработать: угон и продажа лошадей.

Если осмотреть лошадь, нажав на кнопку X на клавиатуре, игра покажет ее ценность в валюте. Продажа угнанного скакуна в лагере кочевников принесет 25% от этой суммы в монетах. К тому же, найти бесхозных лошадей не трудно: иногда они остаются без хозяев из-за нападения бандитов, не говоря уже о возможности просто украсть чужую. Но помните, что продать другие краденные товары можно лишь у специальных перекупщиков.

Охота за сокровищами

Еще один достойный способ заработать на первых порах. В первом регионе мира можно найти несколько карт, включая те, мимо которых тяжело пройти, если вы занимаетесь сюжетными заданиями. Большинство карт приведут к солидному кладу и очень ценным предметам, включая книги навыков. Нюанс лишь в том, что карты нужно разгадывать. Хотя есть и шанс, что вы просто наткнетесь на сокровища, исследуя мир.

Алхимия, кузнечное дело и охота

Те, кто не хочет постоянно сражаться с бандитами и прибирать к рукам все, что плохо лежит, могут заняться честными ремеслами. Зелья и сами по себе довольно полезны, а ингредиенты для них можно найти буквально повсюду. Кузнечество — отличный способ крафтинга собственного оружия и доспехов, и игра даже объяснит премудрости этого дела, если вы решите воспользоваться помощью кузнеца, чтобы пробраться на свадьбу.

Наконец, охотой можно добыть шкуры на продажу и мясо для пропитания. Для этого нужен лишь лук и стрелы. К тому же, охота не оказывает негативного влияния на репутацию, благодаря чему вы сможете продавать добычу дороже.

Состязания и азартные игры

Игра в кости — достаточно рискованный способ заработать, потому что ставить придется деньги, да и сама по себе игра неконтролируемая. Кто-то может обыграть вас в первом же раунде, собрав нужную комбинацию. Но если вы неплохо владеете луком, есть другой вариант: состязания по стрельбе больше зависят от навыка, чем от удачи.