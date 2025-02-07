Как работают условия победы в Civilization 7: гайд

Победа в Civilization 7 немного отличается от предыдущих итераций серии: в каждой из трех эпох есть уникальные условия победы, движение к которым приносит полезные бонусы. Портал PC Gamer рассказал, как работают победные механики.

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Условия победы в Civilization 7

Захватить столицы всех государств-соперников

Завершить операцию «Айви» (первое испытание водородной бомбы)

Провести Всемирную выставку

Запустить первую пилотируемую миссию в космос

Основать филиал Мирового банка во всех столицах

Если ни одно из условий выше не выполнено к концу современности, то побеждает игрок с наибольшим количеством очков наследия

Что такое очки наследия

Каждая эпоха предлагает четыре пути наследия со своими целями, которые распределены на четыре категории: экономические, военные, научные и культурные. За выполненные цели игроки получают очки наследия, которые можно потратить в конце античности и эпохи открытий на различные бонусы для следующей эпохи. В современности пути наследия открывают доступ к специальным проектам, завершающим партию.

Пути наследия в античности

Культурный: построить 2/4/7 чудес света

Военный: контролировать поселений на 6/9/12 очков (захваченные поселения соперника считаются за два)

Научный: получить 3/6/10 кодексов

Экономический: потреблять 7/14/20 ресурсов

Пути наследия в эпоху открытий

Культурный: получить 6/9/12 реликвий

Экономический: разгрузить 10/20/30 флотов с сокровищами

Военный: контролировать поселений на 4/8/12 очков в далеких землях

Научный: производить 40 очков науки на 1/3/5 клетках

Пути наследия в современности

Экономический: 150/300/500 очков железнодорожного магната

Условие победы. По накоплению 500 очков в столице появится великий банкир. Он должен посетить столицы всех государств на карте построить в каждой филиал Мирового банка, потратив золото и влияние

Военный: захватить поселений на 10/15/20 очков

Условие победы. По накоплению 20 очков игрок сможет начать Манхэттенский проект и открыть операцию «Айви». Завершение операции заканчивает партию

Научный: завершить трансатлантический перелет/преодоление звукового барьера/запуск спутника

завершить трансатлантический перелет/преодоление звукового барьера/запуск спутника Условие победы. После запуска спутника игроку откроется проект по пилотируемой миссии в космос. Завершение этого проекта заканчивает партию