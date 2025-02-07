Как работают условия победы в Civilization 7: гайд

Победа в Civilization 7 немного отличается от предыдущих итераций серии: в каждой из трех эпох есть уникальные условия победы, движение к которым приносит полезные бонусы. Портал PC Gamer рассказал, как работают победные механики.

Как работают условия победы в Civilization 7: гайд
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Условия победы в Civilization 7

  • Захватить столицы всех государств-соперников
  • Завершить операцию «Айви» (первое испытание водородной бомбы)
  • Провести Всемирную выставку
  • Запустить первую пилотируемую миссию в космос
  • Основать филиал Мирового банка во всех столицах
  • Если ни одно из условий выше не выполнено к концу современности, то побеждает игрок с наибольшим количеством очков наследия

Что такое очки наследия

Каждая эпоха предлагает четыре пути наследия со своими целями, которые распределены на четыре категории: экономические, военные, научные и культурные. За выполненные цели игроки получают очки наследия, которые можно потратить в конце античности и эпохи открытий на различные бонусы для следующей эпохи. В современности пути наследия открывают доступ к специальным проектам, завершающим партию.

Пути наследия в античности

  • Культурный: построить 2/4/7 чудес света
  • Военный: контролировать поселений на 6/9/12 очков (захваченные поселения соперника считаются за два)
  • Научный: получить 3/6/10 кодексов
  • Экономический: потреблять 7/14/20 ресурсов

Пути наследия в эпоху открытий

  • Культурный: получить 6/9/12 реликвий
  • Экономический: разгрузить 10/20/30 флотов с сокровищами
  • Военный: контролировать поселений на 4/8/12 очков в далеких землях
  • Научный: производить 40 очков науки на 1/3/5 клетках

Пути наследия в современности

  • Экономический: 150/300/500 очков железнодорожного магната
  • Условие победы. По накоплению 500 очков в столице появится великий банкир. Он должен посетить столицы всех государств на карте построить в каждой филиал Мирового банка, потратив золото и влияние
  • Военный: захватить поселений на 10/15/20 очков
  • Условие победы. По накоплению 20 очков игрок сможет начать Манхэттенский проект и открыть операцию «Айви». Завершение операции заканчивает партию
  • Научный: завершить трансатлантический перелет/преодоление звукового барьера/запуск спутника
  • Условие победы. После запуска спутника игроку откроется проект по пилотируемой миссии в космос. Завершение этого проекта заканчивает партию
  • Культурный: получить 5/10/15 артефактов
  • Условие победы. Получение 15 артефактов открывает возможность провести Всемирную выставку. Завершение этого проекта заканчивает партию