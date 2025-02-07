Как работают условия победы в Civilization 7: гайд
Победа в Civilization 7 немного отличается от предыдущих итераций серии: в каждой из трех эпох есть уникальные условия победы, движение к которым приносит полезные бонусы. Портал PC Gamer рассказал, как работают победные механики.
Условия победы в Civilization 7
- Захватить столицы всех государств-соперников
- Завершить операцию «Айви» (первое испытание водородной бомбы)
- Провести Всемирную выставку
- Запустить первую пилотируемую миссию в космос
- Основать филиал Мирового банка во всех столицах
- Если ни одно из условий выше не выполнено к концу современности, то побеждает игрок с наибольшим количеством очков наследия
Что такое очки наследия
Каждая эпоха предлагает четыре пути наследия со своими целями, которые распределены на четыре категории: экономические, военные, научные и культурные. За выполненные цели игроки получают очки наследия, которые можно потратить в конце античности и эпохи открытий на различные бонусы для следующей эпохи. В современности пути наследия открывают доступ к специальным проектам, завершающим партию.
Пути наследия в античности
- Культурный: построить 2/4/7 чудес света
- Военный: контролировать поселений на 6/9/12 очков (захваченные поселения соперника считаются за два)
- Научный: получить 3/6/10 кодексов
- Экономический: потреблять 7/14/20 ресурсов
Пути наследия в эпоху открытий
- Культурный: получить 6/9/12 реликвий
- Экономический: разгрузить 10/20/30 флотов с сокровищами
- Военный: контролировать поселений на 4/8/12 очков в далеких землях
- Научный: производить 40 очков науки на 1/3/5 клетках
Пути наследия в современности
- Экономический: 150/300/500 очков железнодорожного магната
- Условие победы. По накоплению 500 очков в столице появится великий банкир. Он должен посетить столицы всех государств на карте построить в каждой филиал Мирового банка, потратив золото и влияние
- Военный: захватить поселений на 10/15/20 очков
- Условие победы. По накоплению 20 очков игрок сможет начать Манхэттенский проект и открыть операцию «Айви». Завершение операции заканчивает партию
- Научный: завершить трансатлантический перелет/преодоление звукового барьера/запуск спутника
- Условие победы. После запуска спутника игроку откроется проект по пилотируемой миссии в космос. Завершение этого проекта заканчивает партию
- Культурный: получить 5/10/15 артефактов
- Условие победы. Получение 15 артефактов открывает возможность провести Всемирную выставку. Завершение этого проекта заканчивает партию