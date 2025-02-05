Doom запустили в поисковой строке Google

Любителям классического шутера Doom теперь не обязательно устанавливать игру на компьютер, чтобы насладиться уничтожением демонов. Энтузиаст Педро Веббер смог запустить Doom прямо в поисковой строке Google. Это не просто анимация или «пасхалка» — это полноценная, пусть и текстовая, версия игры, работающая непосредственно в окне поиска. Об этом сообщает издание PCGamesN.

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Веббер использовал версию Doom, написанную на языке Python, чтобы «внедрить» ее в поисковик. Как видно на видео, игра сохранила свой узнаваемый, брутальный стиль, даже будучи представленной в текстовом формате. Поддерживается управление с помощью геймпада, а культовый саундтрек добавляет драйва в процесс уничтожения монстров.

Стоит отметить, что для комфортной игры потребуется уменьшить масштаб страницы, однако это лишь небольшая плата за возможность играть в Doom прямо в Google.

Это не первый эксперимент Веббера. Ранее он уже запускал Baldur's Gate 3 в «Блокноте» Windows и Elden Ring в ASCII-графике. Однако запуск Doom в поисковой строке, по мнению многих, является его самой впечатляющей работой на данный момент.

Ранее ветеран Sony прокомментировал слухи про PlayStation 6.