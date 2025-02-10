Советы по прохождению Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 наконец вышла, и, судя по впечатлениям рецензентов, игра получилась не менее амбициозной, чем первая часть. Тех, кто впервые отправится в путешествие по Богемии, ждет огромное множество новых и старых механик. Портал PC Gamer поделился полезными советами для тех, кто хочет сделать погружение в мир игры чуточку проще.

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Найдите собаку как можно быстрее

Собака Индржиха — невероятно полезный компаньон в путешествии по Богемии, но события пролога разлучат неудачливого рыцаря и его лучшего друга. Как только игра позволит вам исследовать открытый мир, стоит сразу приступить к его поискам: соответствующий квест появится в журнале. Собака не только скрашивает одиночество. Она может помогать игроку в бою, охотиться на животных и находить предметы. А чуткий собачий нюх пригодится в определенных заданиях. Нюанс лишь в том, что задание по поиску потерянного компаньона не самое короткое, и оно проведет Индржиха по всему первому региону.

Получите бесплатную лошадь

Получив возможность брать задания и изучать открытый мир, первым делом отправляйтесь к кузнецу или мельнику, чтобы найти работу. Основной сюжетный квест и так наводит на них, но некоторые игроки наверняка решат отложить сюжет в сторону и заняться побочными заданиями. Так делать не надо — работа подарит Индржиху ценные бонусы в виде кровати, где можно спать, хранилища для лута и методов подработки. А после полноценного устройства на работу можно получить не только хорошее снаряжение, но и лошадь. Хотя между поселениями можно перемещаться быстро, игра по-прежнему ждет, что вы часто будете путешествовать лично. Поэтому ездовая лошадь — обязательное приобретение.

Рыцарство переоценено, сражайтесь грязно

Даже если вы собираетесь провести большую часть игры закованным в броню, это не значит, что стоит совсем отказываться от грязных трюков, скрытности и воровства. Дело в том, что дуэли в Kingdom Come: Deliverance 2 — опасное мероприятие, и враги часто нападают группами. Т.к. Индржих начинает игру без брони и с довольно плохим оружием, первое время подобных ситуаций лучше избегать. Если вы вдруг наткнетесь на лагерь бандитов, дождитесь, пока они не заснут. Их можно либо перерезать, либо просто обокрасть.

Не поленитесь повторить обучение

В прологе Индржих попадает в передрягу, после которой он уже не так уверен в собственных навыках фехтования. Чтобы вернуться на пусть становления рыцарем, придется вернуться к азам. По завершению пролога игра выдаст задание, которое позволит по-человечески вспомнить боевые механики. Удобно, что квест по поиску собаки находится примерно в том же направлении.

Переживаете за репутацию? Будьте прагматичным

В Kingdom Come: Deliverance 2 есть довольно серьезная система репутации, которая отслеживает отношения протагониста со всеми поселениями и сословиями людей. Каждое действие, от преступлений до героических подвигов и обычных диалогов, влияет на показатель репутации, и рано или поздно Индржих кого-то обидит. Недостаточно просто быть «хорошим парнем».

Помимо этого, мир игры полон расовых и классовых распрей — их никак не избежать. Задания часто будут вынуждать игрока примыкать к одной из сторон того или иного конфликта, причем «неправильное» решение может принести даже более выгодные награды. А для красноречия и запугивания иногда придется вести себя не лучшим образом. Другими словами, будьте прагматичным и отталкивайтесь от ситуации.

Ищите сокровища ради заработка в начале игры

Разговоры с хозяевами постоялых дворов о местных событиях часто открывают на карте метки новых локаций. А в этих локациях нередко можно найти ценные предметы, экипировку или деньги. Еще не стоит брезговать картами сокровищ: в начале сюжета они могут помочь разжиться валютой и, если повезет, книгами навыков. Правда, решить карты не так-то просто — они нарисованы не по масштабу и довольно грубо.