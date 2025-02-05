Ветеран Sony прокомментировал слухи про PlayStation 6

Шон Лейден, бывший президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment America (SIEA), выразил сомнения в отношении планов Sony полностью отказаться от дискового привода в будущей PlayStation 6. Ветеран индустрии считает, что глобальный характер присутствия PlayStation делает такой переход сложным, если не невозможным. Об этом сообщает издание GameMAG.

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В недавнем интервью YouTube-каналу KIWI TALKZ Лейден подчеркнул, что PlayStation, представленная в 170 странах, должна учитывать разнообразие инфраструктур и потребностей своей аудитории. Он отметил, что стабильное интернет-соединение по-прежнему остается недоступным во многих регионах, приведя в пример сельские районы Италии, где переход к исключительно цифровым консолям встретит серьезные препятствия.

Лейден также акцентировал внимание на пользователях, которые подолгу остаются без доступа к сети, таких как военнослужащие и спортсмены, для которых физические копии игр остаются ключевым фактором.

« M i c r o s o f t с м о г л а а к т и в н е е п р о д в и г а т ь с я в с т о р о н у ц и ф р о в о г о р а с п р о с т р а н е н и я н а X b o x , п о с к о л ь к у и х о с н о в н ы е р ы н к и — С Ш А , В е л и к о б р и т а н и я и А в с т р а л и я — о б л а д а ю т б о л е е н а д е ж н о й и н т е р н е т - и н ф р а с т р у к т у р о й » , — з а я в и л Л е й д е н , д о б а в и в , ч т о P l a y S t a t i o n н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь б о л е е ш и р о к у ю и р а з н о о б р а з н у ю к а р т и н у м и р а .

По мнению Лейдена, полный отказ от дисков может привести к оттоку значительной части аудитории, и хотя такой сценарий в будущем не исключен, он полагает, что PlayStation 6 сохранит дисковод.

Шон Лейден, занимавший руководящие посты в Sony Interactive Entertainment на протяжении многих лет, в настоящее время является стратегическим советником в Tencent Games. Его опыт и знание индустрии делают его комментарии особенно ценными в контексте будущих стратегий Sony.

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