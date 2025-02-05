Ветеран Sony прокомментировал слухи про PlayStation 6

Экс-глава SIE America Лейден заявил, что PlayStation 6 не лишится дисковода
Шон Лейден, бывший президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment America (SIEA), выразил сомнения в отношении планов Sony полностью отказаться от дискового привода в будущей PlayStation 6. Ветеран индустрии считает, что глобальный характер присутствия PlayStation делает такой переход сложным, если не невозможным. Об этом сообщает издание GameMAG.
В недавнем интервью YouTube-каналу KIWI TALKZ Лейден подчеркнул, что PlayStation, представленная в 170 странах, должна учитывать разнообразие инфраструктур и потребностей своей аудитории. Он отметил, что стабильное интернет-соединение по-прежнему остается недоступным во многих регионах, приведя в пример сельские районы Италии, где переход к исключительно цифровым консолям встретит серьезные препятствия.
Лейден также акцентировал внимание на пользователях, которые подолгу остаются без доступа к сети, таких как военнослужащие и спортсмены, для которых физические копии игр остаются ключевым фактором.
«Microsoft смогла активнее продвигаться в сторону цифрового распространения на Xbox, поскольку их основные рынки — США, Великобритания и Австралия — обладают более надежной интернет-инфраструктурой», — заявил Лейден, добавив, что PlayStation необходимо учитывать более широкую и разнообразную картину мира.
По мнению Лейдена, полный отказ от дисков может привести к оттоку значительной части аудитории, и хотя такой сценарий в будущем не исключен, он полагает, что PlayStation 6 сохранит дисковод.
Шон Лейден, занимавший руководящие посты в Sony Interactive Entertainment на протяжении многих лет, в настоящее время является стратегическим советником в Tencent Games. Его опыт и знание индустрии делают его комментарии особенно ценными в контексте будущих стратегий Sony.
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