Bugbear анонсировали Wreckfest 2

Разработчики Bugbear и THQ Nordic анонсировали выпуск гоночной игры Wreckfest 2 на ПК в раннем доступе Steam, где она выйдет 20 марта. Полноценная версия игры также будет доступна для Xbox Series X/S и PS5, сообщает DTF.

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Ключевой особенностью Wreckfest 2 станет обновленный физический движок, который обеспечит более реалистичные аварии, а также усовершенствованную систему повреждений. Представители студии уверены, что нововведения будут высоко оценены поклонниками первой части игры.

На этапе раннего доступа Wreckfest 2 предложит игрокам все основные режимы, включая гонки, дерби и многопользовательский режим. Кроме того, в одном из обновлений планируется добавить улучшенный карьерный режим, адаптируемый под стиль каждого игрока. Онлайн-режим будет включать усовершенствованную систему подбора игроков по навыкам и возможность встать в очередь на сервере.

Также в рамках раннего доступа Wreckfest 2 появятся специальные испытания с необычными транспортными средствами, турниры с уникальными наградами и поддержка модов. Дата выхода полноценной версии игры пока не объявлена.

Первая часть Wreckfest, выпущенная в 2018 году, имеет рейтинг 87% в Steam. Wreckfest является духовным наследником серии FlatOut.

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