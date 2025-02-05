Rebel Wolves рассказали про открытый мир The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками CD Projekt RED, поделилась новыми деталями The Blood of Dawnwalker.

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Проект представляет собой открытый мир с динамическими событиями и ограничением по времени – у главного героя всего 30 дней и ночей, чтобы спасти свою семью.

По словам Матеуша Томашкевича (креативный директор), игра не будет чистой песочницей, а сосредоточится на глубокой истории и эмоциях. При этом каждое действие или бездействие игрока влияет на мир, делая его не динамичным.

Дизайнер Даниэль Садовски отметил, что в Dawnwalker даже небольшие события переплетаются с главным сюжетом, создавая цельный игровой опыт.

Конрад Томашкевич (гейм-директор) объяснил, что ограничение по времени добавит напряжения. Однако таймер двигается только при выполнении заданий, чтобы избежать давления на игроков.

Дата релиза The Blood of Dawnwalker пока не объявлена, но летом 2025 года состоится первый показ геймплея.