В Сеть слили характеристики NVIDIA RTX 5060 Ti

Появились утечки о NVIDIA RTX 5060 Ti 16 ГБ, которая выйдет в марте 2025 года.

© Ferra.ru

Карта построена на 5-нм чипе GB206, поддерживает DirectX 12 Ultimate, трассировку лучей и переменную частоту затенения.

Технические характеристики:

4608 ядер CUDA, 144 тензорных ядра, 36 RT-ядер

Частоты: 2235 МГц (буст — 2520 МГц)

16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной (28 Гбит/с)

Энергопотребление 170 Вт, питание 1x 16-pin

Выходы: 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b

Интерфейс: PCIe 5.0 x16

© TechPowerUp

RTX 5060 Ti станет мощным решением для 1440p-гейминга, но узкая 128-битная шина может ограничивать производительность.

Официальный анонс ожидается в ближайшие недели.