В сеть слили характеристики NVIDIA RTX 5060 Ti 16 ГБ
Появились утечки о NVIDIA RTX 5060 Ti 16 ГБ, которая выйдет в марте 2025 года.
Карта построена на 5-нм чипе GB206, поддерживает DirectX 12 Ultimate, трассировку лучей и переменную частоту затенения.
Технические характеристики:
- 4608 ядер CUDA, 144 тензорных ядра, 36 RT-ядер
- Частоты: 2235 МГц (буст — 2520 МГц)
- 16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной (28 Гбит/с)
- Энергопотребление 170 Вт, питание 1x 16-pin
- Выходы: 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b
- Интерфейс: PCIe 5.0 x16
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RTX 5060 Ti станет мощным решением для 1440p-гейминга, но узкая 128-битная шина может ограничивать производительность.
Официальный анонс ожидается в ближайшие недели.