Electronic Arts: о Need for Speed никто не забыл — новая игра серии выйдет после следующей Battlefield
Компания Electronic Arts подтвердила, что серия Need for Speed не забыта, но новая часть выйдет только после следующей Battlefield.
Сейчас Criterion Games, отвечавшая за последние части NFS, полностью сосредоточена на разработке новой игры в шутерной серии.
Ранее небольшая команда продолжала поддержку Need for Speed Unbound, однако новый проект пока даже не анонсирован. Это означает, что серия возьмет самый длительный перерыв с 1994 года.
По словам Винса Зампеллы, EA использовала этот год, чтобы собрать отзывы игроков о Need for Speed. Теперь разработчики планируют перезапуск серии в новом формате, но это случится не раньше 2026 года.