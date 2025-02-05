Компания Electronic Arts подтвердила, что серия Need for Speed не забыта, но новая часть выйдет только после следующей Battlefield.

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Сейчас Criterion Games, отвечавшая за последние части NFS, полностью сосредоточена на разработке новой игры в шутерной серии.

Ранее небольшая команда продолжала поддержку Need for Speed Unbound, однако новый проект пока даже не анонсирован. Это означает, что серия возьмет самый длительный перерыв с 1994 года.

По словам Винса Зампеллы, EA использовала этот год, чтобы собрать отзывы игроков о Need for Speed. Теперь разработчики планируют перезапуск серии в новом формате, но это случится не раньше 2026 года.