Civilization 7 протестировали на портативной Asus ROG Ally

Тестирование Civilization 7 на Asus ROG Ally показало серьёзные проблемы с производительностью.

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Несмотря на средний 40–50 fps в 1080p, игра регулярно просаживается до 10 fps при перемещении камеры и обработке ходов противников, делая геймплей некомфортным.

Игра нестабильно распределяет нагрузку: в одни моменты страдает GPU, в другие — CPU. Даже на мощных ПК наблюдаются резкие перепады. Например, с Ryzen 9 9900X и RTX 4070 Ti средний fps составил 208, но 1% низких кадров — всего 52 fps.

Основная проблема в поздних стадиях игры, когда ЦПУ перегружен обработкой ходов ИИ.

Firaxis Games предстоит улучшить оптимизацию, иначе владельцы портативных устройств, вроде ROG Ally, столкнутся с серьёзными тормозами.