Дополнение для Helldivers 2 с новыми пушками готовится к выходу

Разработчики из Arrowhead Game Studios анонсировали очередное дополнение для сетевого шутера Helldivers 2. Аддон под названием Servants of Freedom станет доступен для покупки уже 6 февраля. Приобрести его можно будет в самой игре за Супер Кредиты.

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В состав Servants of Freedom войдут портативная Адская Бомба B-100, лазерная винтовка LAS-17 Double-Edge Sickle, гранатометный пистолет GP-20 Ultimatum и дрон G-50 Seeker, который следует за вами и атакует приближающегося врага.

Кроме того, при покупке DLC можно будет разжиться двумя комплектами средней брони IE-3 Martyr и IE-12 Righteous, которые взрываются после вашей смерти. Уникальные накидки, звание и эмоция прилагаются.

Helldivers 2 доступна на ПК и PS5.