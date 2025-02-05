Вышло видео с полным прохождением Kingdom Come Deliverance 2

На YouTube-канале Shirrako появилось видео с полным прохождением игры Kingdom Come: Deliverance 2 на английском языке.

© Чемпионат.com

Ролик длится более 26 часов и содержит все катсцены, сражения с боссами, побочные миссии и две концовки — основную и секретную.

Видео доступно на YouTube-канале Shirrako. Права на видео принадлежат Shirrako/WarHouse.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся вечером 4 февраля — игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Вторая часть экшена по мотивам истории Чехии XV века получила высокие от критиков и уже побила рекорд оригинала по числу игроков в Steam — сейчас с KKD 2 знакомятся более 100 тыс. человек.