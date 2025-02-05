Дату выхода Elden Ring Nightreign слили за неделю до анонса

Инсайдер Том Хендерсон назвал примерную дату выхода Elden Ring: Nightreign. Если ему верить, то игру выпустят в конце мая. Официально дату должны раскрыть 12 февраля, когда журналисты опубликуют свои превью.

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Nightreign — кооперативный спин-офф Elden Ring. Игровой процесс будет основан на «трех днях». Каждый день игрок сможет 15 минут сражаться с боссом на случайной карте. Враги будут воскресать только после завершения определенного цикла.

Elden Ring: Nightreign создается для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК, а закрытое бета-тестирование стартует 14 февраля.