Battlefield Labs: как попасть в альфа-тестирование новой Battlefield

Electronic Arts и DICE официально анонсировали Battlefield Labs: новую программу тестирования следующей части Battlefield, которая призвана исправить ошибки, допущенные при разработке провалившейся Battlefield 2042. Портал GameSpot рассказал, что нужно знать о программе и как в ней можно поучаствовать.

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Как зарегистрироваться в Battlefield Labs

Для того, чтобы подать заявку на доступ к Battlefield Labs, нужно лишь перейти на официальный сайт проекта, нажать Sign up и заполнить анкету. Однако DICE предупредила, что на первых порах тестирование откроется ограниченному кругу игроков только в Северной Америке и Европе. По ходу тестирования список регионов будет расширяться. Изначально в Battlefield Labs поучаствует «пара тысяча» пользователей — как ветеранов серии, так и новичков. Позже Electronic Arts рассчитывает привлечь десятки тысяч тестеров.

Участники Battlefield Labs смогут изучить раннюю версию новой Battlefield и поделиться обратной связью с разработчиками. Тестирование пройдет на всех актуальных платформах: ПК, PS5 и Xbox Series. Первое тестирование начнется в ближайшие недели — всем желающим записаться понадобится аккаунт EA.

DICE утверждает, что у тестовых игровых сессий не будет «жесткого ритма». Студия собирается открывать доступ к игре в удобное для игроков из разных регионов, постепенно подстраивая его каждые пару недель. Участники тестирования получат информацию о расписании заранее.

Что касается доступного контента, EA сказала, что игроки, принятые в Battlefield Labs, смогут попробовать «ранние варианты концептов и механик». Тестерам стоит быть готовыми к шероховатостям, багам и вылетам, но издатель также добавил, что планирует проверить «почти все» элементы игры в рамках программы.

Итерации будут проходить постепенно. Первый этап — фундаментальные механики, стрельба, разрушаемое окружение. Затем придет черед балансировки оружия, транспорта и гаджетов, а позже выльется в полномасштабное тестирование всех систем в различных режимах игры. Традиционные для серии режимы «Захват» и «Прорыв» обязательно появятся в Battlefield Labs.

Системные требования Battlefield Labs

Минимальные

CPU: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

GPU: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

Оперативная память: 16 ГБ

Хранилище: минимум 30 ГБ

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