Для ПК-версии Spider-Man 2 вышел важный патч

Студия Nixxes выпустила второй патч для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление под номером 1.202.0.0, которое должно улучшить производительность после волны критики со стороны игроков.

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Детали второго патча Spider-Man 2:

Различные исправления багов и улучшения стабильности;

Исправлена ошибка, из-за которой достижения не начислялись на некоторых конфигурациях ПК;

Подсказки кнопок Triangle и Square теперь отображаются корректно при использовании контроллера DualShock 4 с включенным Steam Input;

Устранена ошибка, связанная с частотой кадров, которая могла блокировать прогресс во время миссии «Покажи мне Нью-Йорк».

Spider-Man 2 доступна на PS5 и в Steam. У экшена нет никакой защиты, так что ее слили на торренты в первые часы после релиза.