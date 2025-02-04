В России заметно подешевели консоли

Редакция портала «Палач» сравнила текущие цены на популярные игровые консоли на российских маркетплейсах с ценами в январе и пришла к выводу, что стоимость устройств снизилась.

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Так, PlayStation 5 Slim без дисковода стоит 56,4 тыс. руб., что на 600 руб. меньше прошлой цены, тогда как версия с дисководом подешевела сразу на 5 тыс. руб. — до 60 тыс. руб. Флагманская PlayStation 5 Pro подешевела намного сильнее — за месяц ее ценник опустился со 104 тыс. руб. до 91,1 тыс. руб.

При этом портативная PlayStation Portal, наоборот, подорожала на 80 руб. — до 33,4 тыс. руб.

Флагманская консоль Microsoft, Xbox Series X, неожиданно выросла в цене. В прошлом месяце за устройство просили в среднем 55 тыс. руб., а теперь — 61,7 тыс. руб. Xbox Series S на 512 ГБ и 1 ТБ продаются в среднем за 34,6 и 46,1 тыс. руб. соответственно. Эти ранее предлагались в среднем за 38,6 и 60,6 тыс. руб. соответственно.

Несмотря на анонс нового поколения гибридной консоли Nintendo Switch, стоимость уже старых моделей не снижается. Так, Nintendo Switch OLED продают в среднем за 33,3 тыс. руб. (было 34,5 тыс. руб.). При этом бюджетная Nintendo Switch Lite подорожала на 2 тыс. руб. — до 20 тыс. руб.

Портативная консоль от Valve, Steam Deck, в России продается от 49,5 до 73,4 тыс. руб. в зависимости от объема памяти и типа экрана — IPS или OLED. Наиболее выгодной моделью называют Steam Deck OLED на 1 ТБ. Она предлагается в среднем за 73,4 тыс. руб., что почти на 9 тыс. руб. дешевле, чем в прошлом месяце. Отмечается, что из-за рубежа Steam Deck можно купить дешевле, но придется платить пошлину и ждать доставку.

Ранее сообщалось, что Valve выпустит конкурента PlayStation 5.