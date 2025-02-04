В Battlefield 6 вернется режим Portal с картами из BF 3

Компания Electronic Arts поделилась деталями новой части серии Battlefield. Разработчики игры подтвердили, что в шутер вернётся Portal — один из самых популярных режимов в Battlefield 2042.

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Так, в ней пользователи могут настраивать геймплей по своему усмотрению, а его главная фишка — карты из культовых частей серии. Например, в BF 2042 воссоздали шесть культовых карт серии — по две из BF 1942, Bad Company 2 и BF3. Какие локации появятся в грядущем BF, неизвестно.

У Battlefield 6 пока нет даты выхода, однако вчера EA запустила приглашения на участие в бета-тесте игры. Спрос на подачу заявок оказался таким большим, что многие пользователи находятся в очереди часами.