Зачем чаще всего играют в The Sims

Более половины россиян хотя бы раз играли в популярную игру The Sims. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование аналитиков «Дзен».

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Согласно исследованию, 53% россиян хотя бы раз запускали игру, 16% опрошенных знакомы с серией, а 12% читали или смотрели контент, связанный с The Sims.

Чаще всего россияне видят в The Sims эффективное средство для поднятия настроения (45%). Также игра ассоциируется с возможностью смоделировать идеальную жизнь (23%) и весело провести время с друзьями (21%). Кроме того, 16% опрошенных россиян воспринимают игру как источник любимых мемов и шуток.

В самой игре россияне предпочитают создавать новых персонажей (63%). Причем 54% опрошенных нравятся вымещать на персонажах плохое настроение, а 37% — развивать их навыки. Более трети респондентов нравится строительство и обустройство домов, а четверть россиян ценит игру за возможность развития отношений с другими персонажами. Лишь каждый двадцатый участник опроса выбрал карьерное развитие персонажа в качестве любимого занятия.

Более половины опрошенных увеличивали игровую валюту с помощью чит-кодов, 9% респондентов использовали чит-коды для строительства или разрушения зданий, а 7% — для отключения режима старения. Около четверти россиян и вовсе не пользовались чит-кодами.

У 59% опрошенных самым популярным чит-кодом оказался motherlode, увеличивающий игровую валюту, тогда как для 17% опрошенных — sims.fill_all_commodities, удовлетворяющий потребности всех персонажей. Еще 12% выбрали чит-код rosebud для получения игровой валюты.

The Sims — это культовая серия видеоигр в жанре симулятора жизни, созданная геймдизайнером Уиллом Райтом и компаниями Maxis и The Sims Studio, выходящая на ПК и других платформах с 2000 года.

Ранее EA выпустила переиздания первых двух частей The Sims.