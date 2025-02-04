Вышел очередной трейлер South of Midnight

Издательство Microsoft выпустило очередной трейлер грядущей игры South of Midnight.

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Одна из ключевых особенностей игры - покадровая анимация, наиболее характерная для мультипликации с пластилиновыми куклами.

Новое видео создано в коллаборации с канадской студией Clyde Henry Productions, за работу в технике стоп-моушн номинированной на "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм в 2008 году.

Сюжетно проект посвящен мифам и поверьям чернокожего населения южных американских штатов.

Релиз South of Midnight в Game Pass на консолях Xbox Series X/S и ПК запланирован на 8 апреля.