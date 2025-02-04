Вышел очередной трейлер South of Midnight

Вышел трейлер South of Midnight об одной из основных особенностей игры
Издательство Microsoft выпустило очередной трейлер грядущей игры South of Midnight.
Одна из ключевых особенностей игры - покадровая анимация, наиболее характерная для мультипликации с пластилиновыми куклами.
Новое видео создано в коллаборации с канадской студией Clyde Henry Productions, за работу в технике стоп-моушн номинированной на "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм в 2008 году.
Сюжетно проект посвящен мифам и поверьям чернокожего населения южных американских штатов.
Релиз South of Midnight в Game Pass на консолях Xbox Series X/S и ПК запланирован на 8 апреля.