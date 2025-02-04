«Сталкер 2» превратили в полноценную песочницу

Фанаты второго «Сталкера» потихоньку превращают шутер в игру свой мечты. К примеру, не всем геймерам нравится, что их ведут за ручку по сюжету — некоторые предпочитают сами выбирать фракцию, персонажа и занятия.

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Для таких фанатов энтузиаст под ником Ekkaia подготовил модификацию, которая превращает S.T.A.L.K.E.R. 2 в полноценную песочницу. Она убирает из игры основной сюжет и даже главного героя — вместо этого вы можете выбрать собственного персонажа, его фракцию и начальное снаряжение и отправиться на поиски приключений.

По словам создателя, мод находится на самой ранней стадии разработки, однако со временем будет обрастать контентом и возможностями. Скачать его можно с сайта NexusMods.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна на ПК и Xbox Series.