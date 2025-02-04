Представлен самый мощный ноутбук на RTX 5090

Компания Dream Machines анонсировала один из самых высокопроизводительных игровых ноутбуков на рынке, оснащенный флагманскими процессором AMD и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Ноутбук с непримечательным названием RT5090-16EU25 оснащается IPS-дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей, частотой обновления 300 Гц и яркостью до 500 нит.

В максимальной конфигурации устройство предлагает 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9955HX3D, видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 и TGP до 175 Вт, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и SSD-накопитель на 2 ТБ. Для эффективного охлаждения мощных компонентов используется внешняя система жидкостного охлаждения Dream Waterfall.

Среди прочих характеристик отмечается наличие модуля Wi-Fi 6E, двух динамиков, трех USB 3.2 Gen 1 Type-A, двух USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1a. Автономность устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 80 Вт*ч.

Ноутбук уже доступен для предзаказа в Европе по цене от €3859 (около 395,5 тыс. руб.) за версию с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Также доступны варианты с менее производительными процессорами и видеокартами серии RTX 50.

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