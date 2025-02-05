Игроки в восторге от Kingdom Come: Deliverance 2

4 февраля состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения знаменитой средневековой RPG в открытом мире. Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна на ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

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Спустя 12 часов после релиза в Steam образовался средний рейтинг одобрения от игроков. Сейчас он составляет сразу 92% на основе более чем 4 тысяч отзывов и находится в категории «Очень положительные». Геймеры хвалят ролевую игру за отличную оптимизацию, улучшенную боевую систему, музыку, сюжет и проработанный средневековый сеттинг. Однако некоторым пользователям не понравилась слишком высокая сложность, механика поломки оружия и обилие кат-сцен.

Что пишут игроки о Kingdom Come: Deliverance 2

Это тот же Kingdom Come, только больше, лучше, красивее и интереснее. Я не вижу ни одной причины, чтобы не купить этот шедевр.

Эта игра уже заслуживает быть игрой года!

Боёвку прокачали, она стала в разы лучше. Постановка сцен шикарная. Диалоги и особенно мимика персонажей поражают. Оптимизация на высоте. Разработчики проделали огромную работу. Огромное к ним уважение и респект!

Тот момент, когда предзаказ оправдывает ожидания. Уровень «Готики», «Ведьмака» и «Скайрима».

Игра ощущается во всём лучше предыдущей части: от постановки и картинки до улучшения боевой системы.

За первые минуты игры успел погладить собаку, потанцевать с бабой в полях и стащить пару грошей.

Самая оптимизированная игра, в которую я играл за последние пять лет. Графика, бои, открытый мир — это одна из лучших ролевых игр со времён «Ведьмака 3».

В студии Warhorse уже начали работу над новым контентом для Kingdom Come: Deliverance 2. В ближайшие месяцы для игры выйдет хардкорный режим, а уже летом состоится релиз первого дополнения из трёх запланированных.