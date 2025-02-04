Что происходит с новой Mass Effect

Глава разработки следующей Mass Effect Майкл Гэмбл рассказал в X о ходе работы над игрой. По его словам, проект все еще находится на этапе препродакшена, то есть релиз придется ждать еще как минимум несколько лет.

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После не самого удачного релиза Dragon Age: The Veilguard в студии прошли перестановки, а все силы были брошены именно на новую Mass Effect. По прогнозам журналистов, тайтл выйдет примерно через три-пять лет.

Кроме этого, в работе у Amazon MGM Studios находится сериал по мотивам франшизы. Сценаристом станет Дэниэл Кэйси, который известен по «Форсажу 9».