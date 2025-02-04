Что происходит с новой Mass Effect? Авторы дали комментарий
Глава разработки следующей Mass Effect Майкл Гэмбл рассказал в X о ходе работы над игрой. По его словам, проект все еще находится на этапе препродакшена, то есть релиз придется ждать еще как минимум несколько лет.
После не самого удачного релиза Dragon Age: The Veilguard в студии прошли перестановки, а все силы были брошены именно на новую Mass Effect. По прогнозам журналистов, тайтл выйдет примерно через три-пять лет.
Кроме этого, в работе у Amazon MGM Studios находится сериал по мотивам франшизы. Сценаристом станет Дэниэл Кэйси, который известен по «Форсажу 9».