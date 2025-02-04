Как сообщают журналисты издания Eurogamer, гоночная серия Need for Speed заморожена. По словам представителей EA, создатели франшизы из студии Criterion сейчас заняты разработкой Battlefield 6.

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Отмечается, что коллектив Criterion занимается не только физикой и транспортом в Battlefield 6, но и создаёт «уникальный контент для сюжетной кампании». Ожидается, что к серии Need for Speed вернутся в обозримом будущем.

Поскольку мы теперь лучше понимаем, чего хотят наши игроки от Need for Speed, то мы собираемся возродить франшизу новыми и интересными способами.

У Battlefield 6 пока нет полноценной даты релиза. Однако если первые тестирования пройдут успешно, то игру могут выпустить осенью 2025-го — спустя 4 года после Battlefield 2042.