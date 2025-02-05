Kingdom Come: Deliverance 2 вышла на ПК и консолях

4 февраля состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения знаменитой средневековой RPG в открытом мире. Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна на ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

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Видео доступно на YouTube-канале Warhorse. Права на видео принадлежат Warhorse.

События Kingdom Come: Deliverance 2 разворачиваются через некоторое время после финала оригинальной игры — в начале XV века в Богемии. Главным героем вновь выступит Индржих из Скалицы, который продолжит свой поход против короля Венгрии Сигизмунда, чтобы отомстить за трагичную смерть родителей.

Критики высоко оценили игру, назвав её одной из лучших RPG последних лет. Некоторые журналисты оценили проект на уровне «Скайрима» и «Ведьмака 3» по уровню проработки механик и открытого мира.