Критики в восторге от Kingdom Come: Deliverance 2

3 февраля спало эмбарго на публикацию материалов по Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения знаменитой ролевой игры в Средневековье от создателя «Мафии» Даниэля Вавры. Критики уже прошли игру и опубликовали большие обзоры сиквела.

© Чемпионат.com

Так, на агрегаторе Opencritic средний балл ролевого проекта составляет 91 из 100. Журналисты особенно хвалят сюжет, персонажей, продвинутую ролевую систему, проработанные механики и атмосферу настоящего Средневековья. Из недостатков критики выделили переусложнённую систему сохранений и даже слишком суровое исследование эпохи без прикрас.

Что пишут критики о Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come 2 — обязательная игра для всех фанатов жанра. Это та самая игра, которую ждали фанаты первой части.

Kingdom Come: Deliverance 2 — это блестящая ролевая игра без каких-либо компромиссов. Сложное, грязное и кровавое продолжение, которое выводит студию Warhorse в высшую лигу.

Это первая часть, которую улучшили во всём. 2-й тур студии Warhorse по средневековой Богемии должен быть в вашем маршруте путешествий 2025 года, если вы сможете пережить его.

Kingdom Come: Deliverance 2 — потенциальный номинант на игру 2025 года. В ней динамичный мир, богатый разными активностями, улучшенные механики, интересная история с проработанными персонажами и неожиданными поворотами сюжета, улучшенной графикой и производительностью, а также изысканной боевой системой, которая делает игру обязательной для фанатов жанра.

Kingdom Come: Deliverance 2 — это невероятная RPG, которая встаёт на одну полку со «Скайримом» и «Ведьмаком 3».

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится уже 4 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. Как и оригинал, вторая часть выйдет с русскими субтитрами.